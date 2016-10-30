На Украине стремительно растут цены на хлеб

Только за последнюю неделю нарезной батон и хлеб подорожали в среднем на 50 копеек. Эксперты делают вывод, что до Нового года цена хлеба может достичь 11 гривен (27 рублей). Для сравнения: хлеб в ДНР стоит 12–15 рублей. Хлеб на Украине подорожает в среднем на 20%. Такой прогноз делает эксперт агропромышленности Денис Марчук. При этом подорожают практически все изделия из муки, включая макароны.

«В Украине становится все меньше производителей хлеба, раньше в каждом регионе было множество таких заводов. Сейчас их немного, рынок монополизируется, остается несколько крупных заводов. Но если в регионе работают 2–3 компании, из другой области хлеб туда уже не повезут,- говорит директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — Мы пришли к тому, что производители хлеба пшеницу покупают у крупных компаний. Мелким покупателям возможность закупить зерно уже просто не выпадет».

Эксперт отметил, что есть и другие причины для подорожания хлеба. Это свободные цены на социальные продукты. Значительная часть зерна идет на экспорт. «Себестоимость буханки на уровне 9 гривен, — объясняет частный производитель Александр. — Первыми цену подняли частные производители. За ними хлебзаводы. Цена в 11 гривен станет нормой. К чему это приведет? Хлеба начнут покупать меньше. Вернутся в оборот четвертинки. Пострадают при этом производители. Им придется меньше выпекать. Ассортимент упадет, особенно это будет ощутимо на дорогих сортах хлеба».