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Украинские «защитники Донбасса» установили для мирных жителей таксу за проезд через КПП

опубликовано vinodelov в Вс, 30/10/2016 - 20:43 Новость: тема тэги гео
кпп

Об этом на брифинге 30 октября рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Так называемые «защитники Донбасса» в очередной раз отметились «коррупционными схемами» в отношении мирных жителей, украинские силовики собирают деньги с мирных жителей за пересечение линии соприкосновения.

«По полученной нами от местных жителей информации, сотрудники КПВВ „Березовое“ ввели так называемый „налог на проезд“ через этот пункт в размере 100 гривен. В связи с многочисленными жалобами местного населения планируется прибытие группы офицеров ВСУ из штаба „АТО“ для проверки данного КПВВ», — сказал представитель оборонного ведомства Республики.

Отметим, что это не первый и не единственный случай на украинских контрольно-пропускных пунктах, когда «воины света» откровенно вымогают деньги у жителей, пересекающих линию разграничения в ту или иную сторону. Особенно достается селянам, везущим на продажу произведенные ими продукты на территорию ДНР.

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