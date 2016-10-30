Если поднимут минималку, Украину ждет гиперинфляция

«Украину ждет инфляция, а скорее всего, на мой взгляд, гиперинфляция». Такой вывод сделал руководитель «Публичного аудита» Максим Гольдарб. По его мнению, повышение в два раза минимальной заработной платы, объявленное властью майданщиков — чистый популизм.

Дело в том, что в экономике Украины образовался провал, который невозможно компенсировать. Для запланированного повышения минимальных зарплат в стране нет реального ресурса и кредиты взять негде. И если правительство пойдет на этот шаг, то деньги придется просто печатать, а значит, они будут дешеветь. Как отметил аналитик, нынешняя ситуация в украинской экономике напоминает кризис 90-х годов.

Такого же мнения придержтвается и другой эксперт, директор консалтинговой компании William invest expert Виктор Медведь. Он уверен, что минимальные зарплаты «по 3200» на Украине без производства продукта даст исключительно инфляционный эффект. «Это чисто инфляционное заявление о 3200. Нужно связать деньги с продуктом», — подчеркнул он. По словам аналитика, за таким намерением правительства должен стоять определенный масштабный проект, который бы наполнил «экономическими составляющими» двукратное повышение минимальных зарплат. Но такого проекта нет и в ближайшем будущем не предвидится.