Сводка событий в Сирии за 29-30 октября 2016 года

Иранский лидер Хасан Роухани заявил об отсутствии военного решения кризиса в Сирии в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Могерини. «Все должны знать, что сирийский вопрос не имеет военного решения. Необходимо решение политическими методами, и в этом направлении активизация участия ЕС в создании безопасности и спокойствия в Сирии в сотрудничестве с другими странами региона окажет свое воздействие», — сказал он. Он также призвал ЕС оказать давление на страны, руководство которых оказывает покровительство боевикам террористических организаций.

Власти Сирии готовы возобновить переговоры с оппозицией, заявила советник президента страны Башара Асада - Бусейна Шаабан. «Мы полностью готовы возобновить эти переговоры, при условии, что другая сторона, которую занимает сирийская оппозиция, готова, в свою очередь. Более того, мы сейчас движемся в очень важном направлении - в направлении к национальному перемирию в Сирии», - сказала Шаабан.

Также она отвергла обвинения Запада в применении сирийскими военными химического оружия.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 868. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 55 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (30), Дамаск (19), Латакия (4), Деръа (1) и Хама (1). Сутками ранее – 40.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Военные России и Сирии не причастны к нападению на гуманитарный конвой и бомбардировке школы в провинции Идлиб, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан: «После гуманитарного конвоя Россия сообщила ООН, что необходимо провести расследование, нужно выяснить правду, что же на самом деле произошло. Но до сих пор США не провели никакого расследования, потому что они знают, кто сжег гуманитарный конвой и кто совершил удар по школе. Это никоим образом не русские, не сирийцы».

По ее словам, неверная информация поступает о ситуации на местах, поскольку зачастую транслируются сведения, полученные от террористов. «США делают заявления, даже не проверяя факты. По итогам расследования выяснилось, что здание и крыша школы не были повреждены. Эта информация поступила от ЦРУ, американцев»,— отметила она.

Россия, Иран и власти Сирии должны «принять разумный подход, предложенный всеми сторонами», чтобы приблизиться к переговорам по урегулированию сирийского кризиса, заявил госсекретарь США Джон Керри.

Представители Евросоюза и Канады приняли совместное заявление по итогам саммита ЕС – Канада, в котором потребовали немедленно прекратить боевые действия на территории Сирии. «Срочно требуются прекращение боевых действий и усилия по поиску политического решения, чтобы позволить всем сторонам вернуться к возобновлению межсирийских переговоров, когда это позволит сделать ситуация на месте», — говорится в тексте документа.

В постпредстве России при ООН провели сравнительный анализ хода реализации российско-американских договоренностей по Сирии. Поводом для этого стало «нагнетание антироссийской риторики в сирийском контексте», а также дискредитация роли России в решении конфликта. В частности, дипломаты прокомментировали предоставленный Вашингтоном список участников сирийского перемирия. В нем значатся две группировки, воющие в составе «Исламского государства», и восемь, сражающихся за «Джебхат-ан-Нусру», что в принципе дискредитирует американский список.

Также в постпредстве констатировали, что американской стороне так и не удалось обеспечить полноценный обмен данными о нарушениях режима тишины. «В ответ на детальные отчеты "с земли" Центра в Хмеймиме российской стороне предоставлялись "отписки", содержащие информацию из социальных сетей и СМИ», — подчеркнули там.

Военные международной коалиции, под эгидой США противостоящей боевикам в Сирии и Ираке, не нашли вины российского летчика в инциденте, произошедшем в небе над Сирией 17 октября. Об этом заявил американский представитель штаба контртеррористической операции. «В ходе расследования коалиции было установлено, что пересечение курса стало следствием потери осведомленности об обстановке в полете российским летчиком и враждебным действием не является», — сказал собеседник агентства.

По его словам, российский Су-35 сопровождал разведывательный самолет и «непреднамеренно прошел пред носом "большого самолета" коалиции». Американский военный также уточнил, что расстояние между воздушными судами составило около 800 метров. Из-за такой близости «самолет коалиции испытал на себе завихрение от реактивной струи российского истребителя». Его экипаж вышел на связь с российским пилотом, а днем позже представители коалиции были проинформированы по горячей линии, что пилот Су-35 не знал о ее самолете.

Как сообщил в Минобороны России, экипаж американского самолета в нарушение правил безопасности снизился почти на 1 км от занимаемой высоты и опасно приблизился к российскому истребителю Су-35. «Представители командования ВВС США принесли извинения за инцидент и пообещали провести соответствующую работу с летчиками для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем», - сообщили в российском военном ведомстве.

Шиитское ополчение после победы над террористами в Ираке намерено продолжить борьбу на территории Сирии, поддержав правительственные войска САР, заявил пресс-атташе ополчения Ахмед аль-Асади.

Совбез ООН осудил совершенный 28 октября обстрел посольства РФ в Дамаске и напомнил о принципе неприкосновенности дипломатических миссий, закрепленном в Венских конвенциях.

Три российские подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами, присоединились к группе кораблей во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов», передает The Sunday Times со ссылкой на источники в военно-морской сфере.

По их словам, подлодки направляются в сторону Сирии. В частности, сообщается, что королевский флот Великобритании зафиксировал две атомные подводные лодки класса «Акула» и одну дизель-электрическую подводную лодку класса «Кило», которые вошли в Северную Атлантику с баз в Мурманске на прошлой неделе.

Алеппо. Произведена выдача гуманитарной помощи в районах Шейх Таха (2 тонны) и российского консульства для русскоязычной общины (5 тонн) в городе Алеппо.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Азизи и квартал Хай-эль-Антари.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансар, Эль-Хадер, Ханану-Шималия, а также кварталы Рамуси, «3000», Эль-Халедия, Эль-Машарка, Ариан, Шейх-Максуд, Хай-эль-Ансари, Аль-Майдам, «1070», Ашрафия, Сулейман-Халяби, Дахия-эль-Асад военную академию Эль-Асад, КПП № 1 в квартале Эль-Машарка, район бывшего военного училища, аэропорт Эн-Найраб и позиции правительственных войск в районе кварталов «1070», Хай-эль-Ансари и Рамуси в городе Алеппо.

Пять человек погибли и семь получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в квартале Хай-эль-Ансари.

6 человек получили ранения в результате разрыва ракетных снарядов выпущенных террористами по жилым кварталам Аль-Хамдания и Салах-эд-Дин.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В город Алеппо прибыл командующий дивизией "Тигр" полковник Сухейль Хасан. В субботу в город Алеппо в полном составе прибыла бригада "Ястребы пустыни".

В результате химической атаки, произведенной боевиками на юго-западе Алеппо, один человек погиб и более 35 человек пострадали. Большинство пострадавших — мирные жители. Обстрел снарядами с ядовитым газом был совершен в районе академии Асада, который контролирует сирийская армия и ополчение.

Боевики предприняли атаку с использованием заминированных автомобилей управляемых смертниками на академию имени Асада и квартал Аз-Захра в Алеппо (Фото 2, вложенный файл).

На западных окраинах города в районе Миньян военнослужащие своевременно уничтожили заминированный автомобиль. Идут тяжелые бои за квартал Миньян.

Также атаке террористов-смертников на VBIED подвергся район «1070».

Боевики атаковали комплекс Family House.

В западном секторе Алеппо САА атаковала боевиков в районе Шейх Луфти недалеко от международного аэропорта.

Освобожден н.п. Мнян, расположенный к юго-западу от Алеппо.

Курдские SDF на севере провинции освободили 3 села и 4 фермы от ИГ.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила тактическую единицу ИГ. У города Манбидж атака была произведена с неоднозначными результатами.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Махарда.

Джихадисты "Ахрар аш-Шам" атаковали армейскую колонну, следовавшую по Ханассерскому шоссу в Алеппо. Нападение носило беспокоящий характер и было отбито без потерь среди военнослужащих. Шоссе Ханассер - Алеппо по-прежнему остаётся единственным маршрутом, связывающим одноимённую провинцию с остальной территорией Сирии, подконтрольной правительству (Фото 3).

По позициям боевиков в н.п. Аль-Анкави и Аз-Зияра нанесены артиллерийские удары.

ВВС атаковали боевиков в населенных пунктах Аль-Бувейда, Тибат Аль-Имам, Аль-Латамна, Аль-Масасна и Аль-Хейса.

Хомс. В окрестностях нефтяного месторождения Аль-Махр в районе Аш-Шахабият отражена атака ИГ.

Отмечено боестолкновение у н.п. Айн Аль-Хусейн.

Латакия. Произведена выдача 3-х тонн гуманитарной помощи в населенном пункте Эйн-Эль-Джойзи.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Икко, Айн-Эль-Кантара, Дуайр-Эль-Акрад и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Прочие боевики обстреляли н.п. Джурин. В населенном пункте Раша был применен беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством, в результате чего ранен один мирный житель.

Отмечено боестолкновение в н.п. Кабани.

Разведывательный беспилотник сбит боевиками над Кабани (Фото 4).

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Джобар, Кафер-Батна, Дума, Хараста, Блелие, Кусайр Бала-Эль-Кадима и район высоты с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Дума, Хауш-Насри, Арбил, Джобар, спортивная площадка в населенном пункте Джобар, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, ферма Бала-эль-Кадима и больница Ибн-Эль-Валид.

Продолжаются бои в районе Хан аль-Шейх. Джихадисты начали переговоры о возможной капитуляции Хан аль-Шейха.

Взят н.п. Телль-Курди (Фото 5). Идут бои в н.п. Телль-Савван.

От исламистов зачищен ещё один участок территории к западу от недавно освобождённой базы ПВО.

Подразделение Республиканской Гвардии в ходе спецоперации в пригороде Дамаска – Джобаре, заминировав сеть тоннелей боевиков, взорвали оперативный центр группировки "Файлак ар-Рахман".

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Джаба.

В городе Дараа продолжаются бои в кварталах Аль-Баляд, Аль-Хаммадин и Аль-Махатта.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» и ССА начали новое наступление в провинции Дераа в направлении города Эбтаа. Отмечено боестолкновение к востоку от поселка Эбтаа, в том числе уничтожено 3 БПЛА боевиков.

Идут бои в районах Умм Аль-Маязин, Аль-Ядуда, Аль-Гария Аль-Гарбия, Ан-Наима, Гараз, Даиль, Хирбет-Газаля, Тель Ас-Самн и Аль-Ядуда.

В ходе успешного отражения атаки, военнослужащие 5-й танковой дивизии, уничтожили 2 танка, 3 ББМ и более 30 боевиков.

Дейр-эз-Зор. В районе Al-Hawiqa уничтожен тоннель с боевиками.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила тактическую единицу, разрушила 4 пути снабжения и повредили автомобиль ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила два тактических подразделения, тяжелый пулемет, боевую позицию, транспортное средство и зенитную батарею ИГ.