На выборах в Молдавии лидирует представитель пророссийского курса

В воскресенье в Молдове прошел первый тур всенародного голосования. По предварительным итогам ни один из девяти кандидатов не набрал решающего количества голосов, поэтому 13 ноября пройдет второй тур выборов сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрий Чекан."Пока есть предварительные результаты голосования. Мы не можем говорить об окончательных итогах, но очевидно, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей", - отметил Чокан.

В повторном голосовании за пост президента будут бороться двое из девяти кандидатов, показавших лучшие результаты на выборах 30 октября - лидер Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правой оппозиции Майя Санду.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 99% протоколов голосования лидер Партии социалистов Игорь Додон набирает 48,5% голосов избирателей, единый кандидат от проевропейской оппозиции Майя Санду - 38% голосов.

После обработки одной трети протоколов Игорь Додон лидировал, набирая более 55% голосов. Его показатели постепенно снижались по мере обработки бюллетеней для голосования.

Остальные кандидаты шли с большим отрывом. Кандидат от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко занял третье место, набрав почти 6% голосов избирателей. Бывший премьер-министр Юрий Лянкэ набрал 3,17%, выступающий за объединение Молдавии с Румынией председатель Либеральной партии Михай Гимпу - 1,82%. Известный в Молдавии баптистский пастор, депутат парламента Валерий Гилецкий набрал 1,05% голосов. Еще трое кандидатов набрали от 0,17 до 0,76% голосов. Представитель правящей в Молдавии Демократической партии Мариан Лупу снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

Согласно законодательству, ЦИК обязан обнародовать официальные окончательные результаты выборов в течение пяти дней. Тогда же будет принято официальное решение о назначении второго тура выборов.

Согласно официальным данным, в выборах приняло участие 1,433 млн человек (48,97%).

Чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо, чтобы в них приняло участие более одной трети избирателей. Для победы необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Во втором туре голосования минимального порога не существует.