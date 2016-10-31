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Самая ссыльная армия Европы

опубликовано alex1943 в Пнд, 31/10/2016 - 10:19 Новость: тема тэги гео
Porosh
Порошенко любит распространяться на тему, что в незалэжной создана самая сильная армия в Европе, а патриотизм украинских вояк буквально зашкаливает. Однако жизнь вносит в утверждения президента свои коррективы. Подавляющее большинство призывников отнюдь не стремятся в доблестные ряды ВСУ: их буквально силой приходится отлавливать по городам и весям. Растёт и дезертирство.

Однако в последнее время появилась новая тенденция – ссылать в ВСУ тех, кто не только туда не стремится, но и отрицательно относится к АТО и её «хероям». Так в Херсоне водитель маршрутки отказался перевозить «атошников» бесплатно на маршруте Херсон – Питомник. Те нажаловались волонтёрам. Последние объявили, что непатриотичного водителя либо самого отправят в АТО, либо вместе с сыновьями, если таковые у него имеются.

И таких случаев всё больше. Так что о ВСУ можно говорить не как о самой сильной армии в Европе, а как о самой ссыльной – служащей местом ссылки для неблагонадёжных граждан. Делают это власти видимо для того, чтобы поднять уровень патриотизма в стране…


Василий Семёнов

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