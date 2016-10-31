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США самих собираются «слить». Вопрос – когда?

опубликовано alex1943 в Пнд, 31/10/2016 - 10:22 Новость: тема тэги гео
USA
Многие сейчас сомневаются в спокойном исходе выборов в США. Не только завзятые конспирологи, но и трезвые политологи полагают, что выборы вообще могут быть отменены по причине какой-то чрезвычайной ситуации или введения чрезвычайного положения.

Это могут быть теракт, техногенная катастрофа, стихийное бедствие, масштабная война. Какой именно вариант выберут кукловоды из-за океана – известно пока только им самим. Но то, что они могут организовать в своих целях масштабные провокации – вполне вероятно, судя по всему предыдущему опыту: взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке, вторжение в Ирак по ложному поводу и тому подобное.

Однако и сам возможный срыв выборов рассматривается некоторыми аналитиками как первый шаг к «сливу» самих Соединённых Штатов. Ведь они уже неоднократно разочаровывали закулисных правителей мира своей неспособностью справляться с обязанностями мирового жандарма, провалив операции в Афганистане, том же Ираке, Ливии, постоянно проигрывая в Сирии.

Кто будет новым мировым жандармом? Скорее всего, уже не отдельная страна, а некая глобалистская организация типа обновлённого и переформатированного НАТО, не подчиняющегося ООН или даже подмявшего её под себя.


Василий Семёнов

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