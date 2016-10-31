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Донецк всю ночь слушал очередную кононаду

опубликовано alex1943 в Пнд, 31/10/2016 - 10:23 Новость: тема тэги гео
jsnoe
По сообщениям источника в силовых ведомства, украинские каратели, продолжая терроризировать жителей независимой Республики, накануне вечером и сегодня ночью выпустили 160 снарядов и мин по окраинам Ясиноватой, Донецка, Горловки и южным селам ДНР.

«С 18:00 до 00:30 украинская сторона обстреливала поселки Александровка и Трудовские на западе Донецка, территорию промзоны под Ясиноватой, поселок Озеряновку под Горловкой, села Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге страны, — сказал собеседник агентства. — По этим районам с позиций ВСУ было выпущено в общей сложности 160 снарядов и мин из танковых орудий, артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм и минометов».
Согласно информации источника, наряду с тяжелым вооружением и минометами украинские военные использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Ночью и утром под огнем ВСУ оказался поселок Ясное под Докучаевском, где в результате обстрела был ранен мирный житель и серьезно повреждены два частных дома.

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