Как Шушкевич украинских подельников сдал

Бывший руководитель независимой Белоруссии, большой друг Кравчука и прочих незалэжников, уже полузабытый Станислав Шушкевич напомнил о себе. Да так, что на киевских холмах разразились настоящие паника с истерикой. Дело в том, что Шушкевич публично заявил о том, что никаких будапештских соглашений, на которые так любят ссылаться в Киеве, на самом деле не было.

Напомним, что в начале 90-х в Будапеште на саммите с участием России, западных партнёров и Украины был принят так называемый Будапештский меморандум, в котором Украине в обмен на отказ от хранения ядерного оружия, доставшегося ей в наследство от СССР, давалось обещание соблюдать её территориальную целостность. Павел Климкин ссылается на этот меморандум при каждом удобном случае.

А вот Шушкевич подчеркнул, что меморандум – это просто декларация, а не договор. И западные партнёры теперь стыдливо об этом умалчивают. Для них – это просто клочок бумаги, ни к чему их не обязывающий.

Вот это зрада так зрада! Не только атомные боеголовки отобрали, ничего на деле не гарантировав, но даже не дали их выгодно продать.