Главная

Как Шушкевич украинских подельников сдал

опубликовано alex1943 в Пнд, 31/10/2016 - 10:28 Новость: тема тэги гео
Sushkew
Бывший руководитель независимой Белоруссии, большой друг Кравчука и прочих незалэжников, уже полузабытый Станислав Шушкевич напомнил о себе. Да так, что на киевских холмах разразились настоящие паника с истерикой. Дело в том, что Шушкевич публично заявил о том, что никаких будапештских соглашений, на которые так любят ссылаться в Киеве, на самом деле не было.

Напомним, что в начале 90-х в Будапеште на саммите с участием России, западных партнёров и Украины был принят так называемый Будапештский меморандум, в котором Украине в обмен на отказ от хранения ядерного оружия, доставшегося ей в наследство от СССР, давалось обещание соблюдать её территориальную целостность. Павел Климкин ссылается на этот меморандум при каждом удобном случае.

А вот Шушкевич подчеркнул, что меморандум – это просто декларация, а не договор. И западные партнёры теперь стыдливо об этом умалчивают. Для них – это просто клочок бумаги, ни к чему их не обязывающий.

Вот это зрада так зрада! Не только атомные боеголовки отобрали, ничего на деле не гарантировав, но даже не дали их выгодно продать.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет