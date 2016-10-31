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Легендарный актер Владимир Зельдин скончался в Москве на 102-м году жизни

опубликовано alex1943 в Пнд, 31/10/2016 - 11:12 Новость: тема тэги гео
ZELDIN
Ушел из жизни необыкновенный жизнелюб, актер-долгожитель. До своей кончины Зельдин оставался старейшим из живущих на тот момент народных артистов СССР, а также старейшим действующим актёром планеты. Он был первым в мире профессиональным театральным актёром, перешагнувшим 100-летний юбилей, оставаясь в профессии. Народный артист СССР (1975). Лауреат Сталинской премии второй степени (1951) и Премии Правительства РФ (2008). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Актер был госпитализирован в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Его супруга Иветта Зельдина сообщила, что он три недели проходил обследование и лечение в военном госпитале, откуда его перевели в НИИ имени Склифосовского.

Актер снялся в десятках фильмах, среди которых "Карнавальная ночь", "Дядя Ваня", "Дуэнья", "Укрощение строптивой", "31 июня". С 1945 года Зельдин играл на сцене Центрального академического театра Российской армии.

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