Легендарный актер Владимир Зельдин скончался в Москве на 102-м году жизни

Ушел из жизни необыкновенный жизнелюб, актер-долгожитель. До своей кончины Зельдин оставался старейшим из живущих на тот момент народных артистов СССР, а также старейшим действующим актёром планеты. Он был первым в мире профессиональным театральным актёром, перешагнувшим 100-летний юбилей, оставаясь в профессии. Народный артист СССР (1975). Лауреат Сталинской премии второй степени (1951) и Премии Правительства РФ (2008). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Актер был госпитализирован в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Его супруга Иветта Зельдина сообщила, что он три недели проходил обследование и лечение в военном госпитале, откуда его перевели в НИИ имени Склифосовского.

Актер снялся в десятках фильмах, среди которых "Карнавальная ночь", "Дядя Ваня", "Дуэнья", "Укрощение строптивой", "31 июня". С 1945 года Зельдин играл на сцене Центрального академического театра Российской армии.