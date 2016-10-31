Украинские СМИ не хотят отмораживать уши в одиночестве

Как пишет «Украинская правда», ссылаясь на предварительные данные, обнародованные ЦИК Молдовы: «Победа Додона способна серьезно осложнить отношения Киева и Кишинева, — опасается украинское издание. — Как сообщалось ранее, лидер президентской гонки заявил, что Крым принадлежит России. Впоследствии он повторил заявление про «российский Крым» и объяснил свою логику».

Украинские СМИ шокированы разгромным поражением прозападного кандидата в Молдове. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 99% протоколов голосования лидер Партии социалистов Игорь Додон набирает 48,5% голосов избирателей, единый кандидат от проевропейской оппозиции Майя Санду - 38% голосов.

Следует отметить, что третье место занимает кандидат от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко. Он набрал почти 6% голосов избирателей и является, как и Игорь Додон представителем пророссийского вектора развития Молдовы.