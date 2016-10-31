В грузинском парламенте – конституционное большинство

ЦИК Грузии обнародовал предварительные итоги второго тура, в соответствии с которыми кандидаты от «Грузинской мечты» (ГМ) победили в 48 из 50 округов. Одно место досталось независимому кандидату Зурабишвили, еще одно - члену партии "Промышленники".

Таким образом, в парламенте ГМ получила 115 из 150 мест, то есть квалифицированное большинство мест, которое дает право вносить изменения в Конституцию.

Всего в парламенте будут 150 депутатов: 77 по партийным спискам, 73 - по одномандатным округам. По партийным спискам ГМ завоевала 44 места, ЕНД - 27, блок "Альянс патриотов Грузии" - 6.

Согласно новой редакции Конституции, та партия или блок, которая получит простое большинство мест в парламенте, имеет право предложить кандидатуру премьера и сформировать кабинет министров. Руководителем исполнительной власти с 2013 года является премьер-министр, президент остается главой государства, но с сильно ограниченными полномочиями. По данным представителей ГМ, партия предложит на пост премьер- министра нынешнего главу правительства Георгия Квирикашвили.

Окончательные итоги второго тура выборов ЦИК обязан объявить не позднее 17 ноября. Первое заседание нового парламента должно пройти 19 ноября.