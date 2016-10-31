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Аферистка Юлия Тимошенко продолжает скрывать свой бизнес и доходы

опубликовано vinodelov в Пнд, 31/10/2016 - 14:46 Новость: тема тэги гео
Юлия Тимошенко аферистка-мошенница

Е-декларирование продемонстрировало огромное количество богатых украинских политиков. Многие продолжают скрывать свои доходы, но обман Юлии Тимошенко в декларациях поражает своей системностью.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский аналитик Павел Нусс.

«Декларация Тимошенко — это декларация лжи и жадности. Это же как нужно ненавидеть народ, чтобы вот так нагло врать и открыто считать этот же народ тупым стадом?», — отметил он.

Более того, добавил эксперт, сам факт того, что Тимошенко упорно продолжает скрывать свой бизнес и доходы, говорит о том, что «эти доходы сомнительного происхождения».

Напомним, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко указала в электронной декларации весьма скромные, по сравнению с другими политиками и чиновниками, средства, что вызвало бурю сарказма в соцсетях.

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Автор (или псевдоним)
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