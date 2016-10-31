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Стаханов в ЛНР вновь под огнем украинских боевиков

опубликовано alex1943 в Пнд, 31/10/2016 - 14:50 Новость: тема тэги гео
ogon
Жители города Стаханов Луганской Народной Республики поздно вечером 30 октября, в 23 часа 30 минут, услышали два разрыва тяжелых снарядов, раздавшихся один за другим.

Снаряды калибра 122 миллиметра, выпущенные с позиций украинской армии под городом Попасная, разорвались на западной окраине Стаханова. Осколки зацепили некоторые жилые постройки, но из жителей города никто не пострадал.

Уже ночью 31 октября, в 1 час 20 минут, и затем в 2 часа 45 минут, украинские вояки снова не дали спокойно спать жителям поселка Калиново. Поселок, находящийся к югу от города Первомайск, попал под огонь минометов и противотанковых гранатометов.

Боеприпасы опять разрывались на улицах населенного пункта, где нет никакой броневой техники. Поселок Калиново был обстрелян с позиций ВСУ, расположенных рядом с селом Троицкое.

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