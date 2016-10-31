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Украинские снайперы пристреливаются по мирным кварталам Горловки

опубликовано alex1943 в Пнд, 31/10/2016 - 14:54 Новость: тема тэги гео
gorlovka
В городе Горловка, в районе автовокзала, 31 октября около 8 часов утра один за другим раздались четыре выстрела. Стреляли из снайперской винтовки. Огонь был открыт в сторону, где собираются пассажиры междугородных маршрутов. Пули никого не задели. Сейчас службы безопасности ДНР ищут снайпера.

Есть предположение, что огонь из снайперского оружия велся не прицельно, а для пристрелки участка городской территории, примыкающей к автовокзалу. Украинская сторона перешла к тактике террора и запугивания мирных жителей, чем и объясняются выстрелы по местам, где отсутствуют позиции военных или места их базирования.

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