Украинские снайперы пристреливаются по мирным кварталам Горловки

В городе Горловка, в районе автовокзала, 31 октября около 8 часов утра один за другим раздались четыре выстрела. Стреляли из снайперской винтовки. Огонь был открыт в сторону, где собираются пассажиры междугородных маршрутов. Пули никого не задели. Сейчас службы безопасности ДНР ищут снайпера.

Есть предположение, что огонь из снайперского оружия велся не прицельно, а для пристрелки участка городской территории, примыкающей к автовокзалу. Украинская сторона перешла к тактике террора и запугивания мирных жителей, чем и объясняются выстрелы по местам, где отсутствуют позиции военных или места их базирования.