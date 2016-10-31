В воскресенье, 30 октября, в Нововолынске на городской автостанции украинский каратель из террористической группировки «Азов» Мирослав Никитюк приобрел в кассе автостанции билет во Владимир-Волынский на автобус сообщением Киев-Нововолынск по льготным тарифам, но водитель автобуса не позволил боевику воспользоваться этим билетом и выгнал мародёра и убийцу мирного населения Донбасса.

Об этом сообщили в социальной сети подельники бандита по карбату «Азов» из Нововолынска.

«Ветеран „АТО“20-летний доброволец полка „Азов“ Мирослав Никитюк в кассе автостанции приобрел билет по льготному тарифу во Владимир-Волынский. Зашел в автобус следовавший из Нововолынска в Киев через Владимир-Волынский азовец предъявил билет водителю. Водитель автобуса начал хамить АТовцю. После предъявления удостоверения участника „АТО“ водителю, тот начал ругаться, обзывать „сынком“, „лжецом“, говорить, что он ни где не был, пусть на себя посмотрит, какой из него боец», — говорится в сообщении.

23-го апреля 2014 17-летний террорист Мирослав Никитюк вместе с подельниками Мирославом Власюком и Максимом Романюком отправились в Киев чтобы при объединяться в партизанский отряд «Черные человечки». 5-го мая после появления на базе «Черных человечков» батальона «Азов» ему пришлось вернуться домой так как в то время он был не совершеннолетний. 22-го октября 2014 Мирославу Никитюку исполнилось 18 лет и на следующий дней 23 октября после своего дня рождения он уехал в Киев, где проходила мобилизация в батальон «Азов».

В свои юные годы Мирослав участвовал в наступательной операции на Широкино в составе артиллерийского дивизиона, терроризировал мирное население и с особым остервенением убивал защитников Донбасса.

После вывода террористической группировки «Азов» с зоны «АТО» каратель Мирослав Никитюк уволился и для того, чтобы вернуться в «АТО», подписал контракт с 14-й бригадой ВСУ.