Американцы перед выборами президента США гонят боевиков на убой

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В ночь на 31 октября продолжались обильные вылазки боевиков в Алеппо. Судя по всему, ставки в избирательной компании президента США настолько высоки, что американцы будут обеспечивать катастрофу Алеппо любой ценой, вот почему боевиков массово гонят на убой.

О потерях террористов можно косвенно судить о ежедневно подтягиваемых резервах и подкреплениях. Ежедневно кураторы Аль-Нусры и других террористических формирований атакующих Алеппо подтягивают к линии фронта дополнительно не менее 500 – 600 человек.

Задачи террористов - помимо деблокирования окруженной группировки бандитов в Алеппо, попытаться перекрыть северную и южные дороги, по которым осуществляется гуманитарное снабжение мирных жителей города.

Ситуация остается напряженной перелом еще не наступил

Этой ночью сирийская армия продолжила контратаковать и отбивать вылазки террористов, удалось расстрелять по несколько машин смертников прорывавшихся в город.

Вчера группа корреспондентов ANNA-News провела весь день в академии аль Асада, которая подвергалась обстрелам со стороны бандитов из всех видов оружия, танки, САУ, минометы, РЗСО.

Как сообщают представители сирийской армии, на данном участке фронта боевикам продвинуться не удалось не на один метр.

Сегодня корреспонденты ANNA-News объезжают весь город Алеппо и его районы, где по поступающим данным происходят вылазки и обстрелы боевиков.

Репортажи о применении химического оружия террористами и вчерашних боях скоро будут опубликованы на страницах агентства ANNA-News.

Редакция