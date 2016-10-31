Академия Асада под ударом

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Ради победы демократов на президенских выборах в США финансовые элиты готовы на все. Им нужна яркая победа к 7 ноября. Вот почему Алеппо уже третьи сутки подвергается яростным атакам и боевиков. Поражение Асада и России - это и есть их цель. Последующая резня и гуманитарная катастрофа их совершенно не волнует.

Академия Асада стала самой горячей точкой в противостоянии за Алеппо. Боевики пытаются атаковать её с трех сторон - северной, западной и южной. 29 октября бой за академию шел 14 часов.

Боевики обстреливают академию из всех калибров - применяют и "Грады", и 152-мм снаряды, минометы. Для штурма было использовано несколько смертников.