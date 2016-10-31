Лжепатриарх Филарет обвинил УАПЦ в служении Москве

С официальным визитом в Тернополе побывал лжепатриарх Филарет из так называемой «УПЦ КП». Главарь секты произносил слова лживой пропаганды как и всегда. Его главная цель — создание «единой церкви» на Украине для закрепления создания «украинской нации», для большой войны с Россией.

«Автокефальная церковь отказалась объединяться с Киевским патриархатом. Дважды мы подходили к такому уровню, когда можно было назначать созыв руководителей. Но они в последний момент отказывались. Поэтому не видим перспектив объединения с этой церковью. С этим руководством мы никогда не объединимся, потому что они служат Москве. Москва не позволит им с нами объединяться. В этом я убеждался на протяжении двадцати лет», — заявил раскольник исконного православия.

Напомним, что секта Филарета «УПЦ КП» завербовала множество священнослужителей из канонической церкви — УПЦ МП. Большинство ренегатов заняли выжидательную позицию, но в случае обострения раскола, готовы предать Московский патриархат.