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На Западной Украине очередной скандал: украинских школьников учит английскому Саша из Москвы

опубликовано vinodelov в Пнд, 31/10/2016 - 17:27 Новость: тема тэги гео
На Западной Украине очередной скандал: украинских школьников учит английскому Саша из Москвы

Школьники Тернополя изучают английский язык по учебнику, в котором вымышленный персонаж — Саша из Москвы, рассказывает о мировых трендах. Украинские неонацисты в большом гневе желают наказать виновных.

«О мировых трендах рассказывает подросток Саша из Москвы», — такое мнение вкладывают ученикам тернопольских школ авторы учебника по английскому языку. Сама книга выпущена в 2005 году, однако перепечатана в 2015. Изготовлен учебник в Европейском союзе. Автором является Дженни Дули (Jenny Dooley).

«О каких мировых трендах может рассказать мальчик из Москвы украинским детям, можно только догадываться. Конечно, все регламентируется рамками текста автора учебника, но реверансы европейцев в сторону России уже не воспринимаются украинским учениками. По данному учебнику английский язык изучают в нескольких школах города Тернополя», — возмущенно сообщают местные СМИ.

украинских школьников учит английскому Саша из Москвы

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