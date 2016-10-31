У депутатов Верховной рады «на кармане» 1,1% госбюджета всей Украины, и столько же — на счетах

Подсчитать это нетрудно: нужно сложить все доходы, указанные «народными избранниками» в их электронных декларациях. В общей сложности получим 7,4 миллиарда гривен наличными и около 5 миллиардов на счетах.

Государственный бюджет Украины на 2016 год составляет 595,1 миллиарда гривен. Берете калькулятор, делает несложные вычисления и получаете: 1,1% госбюджета, что называется, «на кармане», а 2,1 — по совокупности с тем, что лежит у депутатов в банках. Причем, проверить, столько ли именно «на кармане» или больше, нереально. Так что поверим на слово!

Некий, как пишут украинские СМИ, эксперт Андрей Герус для большей впечатлительности решил оперировать не украинским бюджетом, а молдавским. Полученные им данные действительно впечатляют: «Есть подсчет 100% поданных народными депутатами деклараций (раздела 12). Всего у депутатов 12,3 млрд. Это 31% государственного бюджета Молдовы на 2016 год. Из них наличными 7,4 млрд грн. В среднем денежных средств - 30,4 млн грн на одного депутата. Но показатели сильно отличаются по фракциям и группам. От 4 млн грн на депутата «самопомощи» до более 50 млн грн на депутата «Свободы» и «Возрождения», - пишет Герус.

Дальше чистые факты, без комментариев. Всего депутатов в украинском парламенте 450. Работу 8-й созыв начал 27 ноября 2014 года. Срок полномочий до 2019 года. В январе 2015 года депутаты Верховной рады Украины VIII созыва подняли оклады себе и своим помощникам: с 5600 до 8526 грн.

Согласно обнародованным декларациям за 2014 год (когда не было электронных деклараций), больше всего гривневых миллионеров во фракции БПП (27), затем следуют фракция Оппоблока (14), группа «Воля народа» (12), группа «Возрождение» (10), фракции «Народного фронта» (8), «Самопомощи» (8), РПЛ (3), «Батькивщины» (2), среди внефракционных депутатов их 12. Всего на тот момент было 95 легальных гривневых миллионеров.

Напомним: 30 октября закончился срок подачи госчиновниками Украины электронных деклараций. Указанные в них «сбережения» впечатлили даже одного из самых богатых украинцев, которого постоянно включают в знаменитый список Forbes - Евгения Черняка (международный алкогольный холдинг Global Spirits). Он заявил: «С этой минуты прошу считать меня нищебродом! У меня нет наличных миллионов, нет вертолётов, нет коллекции часов, и даже, удивитесь, нет личной церкви, внесённой в декларацию одним из депутатов»...