Руководитель Одесской таможни: нардепы часто просят не увольнять взяточников

Часто возникают ситуации, когда работников Одесской таможни пытаются «прикрывать» народные депутаты, прося не увольнять нарушителей. В частности, был случай, когда позвонил народный депутат от БЮТ и пытался защитить одного из работников ДФНС.

Об этом рассказала начальник Одесской таможни ДФНС Юлия Марушевская.

«Сейчас на Одесской таможне уже нет массовой коррупции, настроенных схем контрабанды и мощных кланов. Конечно, и до сих пор остались небольшие взятки на сумму, например, 40 долларов. Когда я узнаю о таких вещах, то сразу же увольняю взяточника. Наша позиция по коррупции однозначна — никакого оправдания ей нет», — отметила начальник Одесской таможни.

По ее словам, на таможне постоянно происходят увольнения, отстранения от работы или перевод. Однако увольнять должностных лиц из-за сложной бюрократической системы не так уж и просто.

«Чтобы освободить людей из важнейших должностей на таможне, а это, например, руководители постов, департаментов, мне нужно решение руководителя ДФС Украины Романа Насирова. Таким образом, мы уже чуть „вытолкали“ из руководящих должностей около 60 сотрудников», — говорит Юлия Марушевская.

Однако, добавляет она, из-за тщательной очистки таможни у нее фактически забрали право проводить дисциплинарное производство в отношении ее же заместителей, которые нанесли государству ущерб в крупных размерах.

«Сейчас одного из моих заместителей перевели на другую должность, а другой находится в бессрочном отпуске. То есть все сделали так, чтобы я не могла их уволить. Также часто возникают ситуации, когда со мной пытаются договориться, например, народные депутаты, которые просят не увольнять того или иного человека. Был случай, когда мне позвонил народный депутат от БЮТ», — вспоминает Марушевская.

После таких звонков, говорит руководитель, соответствующий человек уже точно освобождается от должности. Пока же Юлия Марушевская в судебном порядке отстаивает свое право на непосредственное руководство на своем месте, ведь ее лишили прав как назначать, так и увольнять руководящих должностных лиц на Одесской таможне ДФНС.