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Минобороны Украины презентуют очередной боевой модуль, и название соответствующее: «Вий»

опубликовано vinodelov в Пнд, 31/10/2016 - 18:35 Новость: тема тэги гео
Модуль Вий

Киевский бронетанковый завод разработал модуль, который предлагает устанавливать на легкую бронетехнику, в том числе на бронемашину «Дозор-Б». Новый модуль предназначен для поражения цели на дальности до 2 километров: живой силы, транспортных средств, наземных объектов, а также воздушных целей на высоте до 1000 метров (типа «зависший вертолет»). Модулем можно управлять дистанционно. В качестве основного вооружения БМ «Вий» используется 23 мм пушка, только в этот раз — авиационная ГШ-23.

«Благодаря использованию 23-мм пушки ГШ-23, модуль „Вий“ имеет высокий темп стрельбы — 3000 выстрелов в минуту. Соответственно, по позиции врага за одну секунду вылетает 50 снарядов. Именно такая высокая скорострельность в сочетании с возможностью установки на 4-колесную технику, сделало „Вий“ мощным и универсальным оружием», — заявил главный разработчик нового боевого модуля Андрей Палехин.

Для управления огнем на модуле установлен оптико-телевизионный прицел ОТС-20.01, разработки ГП «НИИ «Квант», который позволяет выявлять и распознавать технику противника на расстоянии до 4000 м днем и 900–1100 м ночью. Также, на модуле установлен зенитный прицел ПЗУ-5, который также выполняет роль резервной системы прицеливания и наведения. Кроме того, при необходимости, БМ «Вий» может оснащаться дополнительным оборудованием, таким как дальномер, тепловизор, а также 7,62 мм пулеметом (типа КТ).

Напомним: Вий — в восточнославянской мифологии — чудище, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками, опущенными до самой земли. Известность этому, в общем-то, забытому мифосуществу принесла одноименная повесть классика русской литературы Гоголя.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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