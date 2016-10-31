Еврозрада: обещанного президентом Порошенко безвиза для Украины в конце ноября не будет

Европейский парламент даже не включил в повестку дня «украинский вопрос» в конце ноября текущего года, как это обещал президент Украины Порошенко. Об этом свидетельствует проект повестки дня сессии Европарламента, которая состоится 21—24 ноября в Страсбурге.

Решение вопроса отмены визового режима с Евросоюзом для Украины «зависло» в Совете ЕС, так как перед голосованием, Еврокомиссия и Европарламент должны в трехстороннем формате согласовать окончательный текст документа с этим органом. Процесс согласования текста до сих пор не начался.

Между тем, в Евросоюзе несколько дней назад подтвердили тот факт, что Киев уже выполнил все критерии по отмене визового режима с ЕС. А президент Порошенко с обидой заявил, что таких критериев было аж 144!