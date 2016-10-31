Главная

Еврозрада: обещанного президентом Порошенко безвиза для Украины в конце ноября не будет

опубликовано vinodelov в Пнд, 31/10/2016 - 18:56 Новость: тема тэги гео
Безвиз

Европейский парламент даже не включил в повестку дня «украинский вопрос» в конце ноября текущего года, как это обещал президент Украины Порошенко. Об этом свидетельствует проект повестки дня сессии Европарламента, которая состоится 21—24 ноября в Страсбурге.

Решение вопроса отмены визового режима с Евросоюзом для Украины «зависло» в Совете ЕС, так как перед голосованием, Еврокомиссия и Европарламент должны в трехстороннем формате согласовать окончательный текст документа с этим органом. Процесс согласования текста до сих пор не начался.

Между тем, в Евросоюзе несколько дней назад подтвердили тот факт, что Киев уже выполнил все критерии по отмене визового режима с ЕС. А президент Порошенко с обидой заявил, что таких критериев было аж 144!

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!