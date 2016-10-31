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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 31 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 31/10/2016 - 20:19

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики четыреста сорок раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 31 октября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Во время обстрела украинские силовики выпустили сто пятьдесят девять артиллерийских снарядов, из них сто десять калибра 152 мм, двести двадцать две мины и двенадцать танковых снарядов. Также применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Открывали огонь по населенным пунктам: Панченко, Брусов, Шаптала, Мацейко, Николюк, Соколов и Делятицкий. Обстрелам подверглись населенные пункты: Нижнеторецкое, Зайцево, Озеряновка, шахта Гагарина, Ясиноватая, Спартак, Ясное, Ленинское, Коминтерново, Саханка, поселки Александровка и Трудовские Петровского района Донецка. Сегодня утром по приказу командира 92 омбр Николюка в нарушение Минских договоренностей, с применением танков и минометов, обстрелян населенный пункт Ясное. В результате обстрела получил множественные осколочные ранения Ольховский Анатолий Иванович 1943 года рождения, кроме того, повреждено двадцать два домостроения, линии электропередач и газоснабжения. Кроме того, обстрелами украинских силовиков было повреждено три дома в Зайцево и два дома в Александровке Петровского района города Донецка. Из-за продолжающихся массированных артиллерийских и минометных обстрелов Коминтерново, Безыменного, Ленинского, Саханки и близлежащих населенных пунктов ремонтным службам не удается приступить к работам по восстановлению энергоснабжения юга Республики», — отметил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее