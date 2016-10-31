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Махинации международного масштаба с производством и ремонтом военной техники на Украине

опубликовано vinodelov в Пнд, 31/10/2016 - 20:29 Новость: тема тэги гео
Самолет

За последние два года сразу два международных скандала разразились из-за того, что военные чиновники Украины решили, мягко говоря, «поиметь» своих зарубежных коллег.

Первый скандал произошёл между Украиной и Демократической Республикой Конго: минобороны этой африканской страны имело неосторожность заказать у Украины 50 танков Т-64БМ1 М. Под это дело Конго даже взяла кредит у соседней Руанды. Однако украинских танков, несмотря на выплаченный аванс, в Конго так и не дождались, поскольку собранные на экспорт (с максимально упрощённой системой управления) танки приглянулись Нацгвардии Украины. Государство Конго даже не получило назад предоплату, сделанную за боевые машины.

Второй скандал произошел с минобороны Хорватии, которое заключило с Украиной договор на ремонт 12 самолетов МиГ. Все они по договору были переданы украинской стороне еще в июле 2015 года. Предполагалось, что после ремонта самолёты вернутся назад своим ходом, однако этого не произошло. Украина отправила МиГи назад на поезде, посекольку из 12 «отремонтированных» самолётов в рабочем состоянии находились только три. В ходе расследования выяснилось, что на возвращённых Украиной самолетах были перебиты серийные номера, и на самом деле они старше, чем указано в документах, и в целом не соответствуют сопроводительной документации.

Недавно стало известно, что минобороны Эфиопии заключило сделку с Украиной на поставку танков Т-72. Интересно, что получат от страны майдана доверчивые эфиопы?

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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