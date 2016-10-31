Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», принадлежащая президенту Порошенко, не принимает на работу граждан Украины

Третий год подряд на Липецкую фабрику «Рошен», принадлежащую президенту Украины Порошенко не принимают украинских «заробитчан». Более того, последний работавший на фабрике гражданин Украины был уволен с кондитерской фабрики ещё в 2014 году. Об этом сообщают российские СМИ.

В российском городе Липецке, где находится кондитерская фабрика «Рошен», немало украинцев, имеющих патент на работу: город входит в первую 20-ку по количеству украинских «заробитчан», проживающих в России. Тем не менее, попасть на работу, на президентскую кондитерскую фабрику украинцам невозможно. Им отказывают без объяснения причин.

Сейчас на липецкой фабрике, выпускающей карамель под маркой «Рошен» работают 744 человека. Средняя зарплата на предприятии гораздо выше, чем в среднем по области. Специалист среднего звена получает на фабрике зарплату до 60 тысяч рублей (около 20 тысяч гривен). О таких зарплатах в стране майдана можно только мечтать! Возможно, это и есть та страшная «военная тайна», которую скрывают от украинцев, не принимая их на работу.