Брифинг официального представителя Народной милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Боевики добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор" в селе Трехизбенка избили трех мирных жителей в ответ на акцию протеста местного населения с требованием вывести из зоны так называемой "АТО" националистов. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции Республики майор Андрей Марочко.

Он отметил, что в зоне ответственности 14-й бригады вооруженных сил Украины, в районе населенного пункта Трехизбенка, отмечается всплеск недовольства местного населения присутствием боевиков "Правого сектора".

"Так, 30 октября жители поселка вышли на акцию протеста с требованием к властям вывести из зоны "АТО" украинских националистов после того, как каратели радикальной организации жестоким образом расправились с гражданским водителем", - сообщил майор.

"Масштабная акция местных жителей стала поводом для боевиков "Правого сектора" продолжить расправы над местными жителями из-за полного игнорирования украинскими властями требований протестующих", - отметил Марочко.

"В частности, по сообщениям жителей Трехизбенки, со стороны радикально настроенных националистов в адрес гражданского населения усилились угрозы и преследования, которые закончились избиением еще троих человек", - рассказал представитель Народной милиции.

Он также отметил, что украинское руководство по-прежнему продолжает пользоваться военной помощью западных покровителей, а также прибегать к услугам иностранных наемников и радикальных националистов.

"Так, нашей разведкой установлено, что 29 октября в населенном пункте Станица Луганская зафиксировано перемещение польских наемников в количестве 70 человек на трех автомобилях "Урал", - сообщил Марочко.

"Также в период с 27 по 30 октября 2016 года в район населенного пункта Пришиб прибыл неустановленный добровольческий украинский батальон, среди личного состава которого замечены около 30 военнослужащих в форме и экипировке стран НАТО", - добавил майор.