Брифинг представителя Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР совместно с общественными экологическими инспекторами будут активно контролировать выполнение осеннее-зимнего запрета на лов водных биоресурсов в водоемах Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник отдела охраны биоресурсов управления природнадзора ведомства Александр Дембицкий.

Он напомнил, что в соответствии с приказом Минприроды ЛНР от 23 сентября 2016 года на территории Республики с 1 ноября вводится осенне-зимний запрет лова водных биоресурсов.

"Возможности управления природнадзора расширены за счет возрождения института общественных инспекторов, который показал себя в текущем году как действенная сила в сохранении природных ресурсов и среды обитания биоресурсов", - отметил он.

"Целенаправленно будут проводиться рейды - как плановые, так и внеплановые. Также есть телефоны горячей линии, они размещены на сайте Министерства природы, по этим телефонам принимаются все звонки от небезразличных граждан о происшествиях и нарушениях природоохранного законодательства. Получив сообщение, оперативно поднимается группа общественных инспекторов, и вместе с сотрудниками Минприроды будут осуществляться мероприятия по пресечению нарушений", - рассказал Дембицкий.