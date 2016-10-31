Сводка событий Новороссии за 31 октября 2016 года

Разведка ЛНР выявила позиции артустановок ВСУ на линии соприкосновения. Об этом сообщил Андрей Марочко. В районе Новозвановки Попаснянского района вскрыто нахождение самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Он сообщил, что украинские силовики также активно вели инженерные работы по оборудованию огневых позиций. "В районе населенного пункта Боровское подтверждается размещение в инженерном отношении взводного опорного пункта с бронетехникой и зенитным пушечным ракетным комплексом "Тунгуска".

Сегодня ночью украинские силовики два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил штаб оборонного ведомства ЛНР в Twitter. Украинские силовики вели огонь с направления Троицкого из артиллерийской установки и миномета по позициям ЛНР в районе Калиново.

В Саханке восстановление линий электропередачи остановлено по причине обстрелов со стороны украинских силовиков. По словам Эдуарда Басурина все данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям ОБСЕ".

Вчера вечером был обстрел окраин города Ясиноватая и территории донецкого аэропорта. В министерстве обороны ДНР добавили, что на данный момент не располагают информацией о разрушениях и пострадавших.

В поселке Ясное под Докучаевском мирный житель получил ранение в результате обстрела. Он получил осколочные ранения лица и виска. Пострадавший был доставлен в больницу Докучаевска. Были повреждены два частных дома на улицах Щорса и Чапаева. Также были разрушены еще несколько домов. Поступали заявления о повреждениях кровли, фасадов, остекления.

Украинские силовики перебросили в Донбасс артиллерийские установки и танки. Об этом сообщил журналистам Эдуард Басурин. В районе населенного пункта Дружковка отмечена переброска в направлении Горловки железнодорожного состава с самоходными артиллерийскими установками".