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Жители приграничного украинского Геническа снова просят полуостров Крым помочь им с газом

опубликовано vinodelov в Пнд, 31/10/2016 - 21:01 Новость: тема тэги гео
Газ

Жители города Геническ, что в Херсонской области, провели митинг и приняли резолюцию с просьбой о помощи к российским властям Крыма во главе с Сергеем Аксеновым. Об этом сообщил общественник Геннадий Сивак. Вот что он рассказал: «Еще с советских времен система поставок газа в Геническ замкнута на Глебовское хранилище, которое находится на территории Крыма. Украинские власти отказываются заключать контракт, заявляя о недопустимости ставить подпись под документом, где будет печать российского Крыма. В прошлом году Геническ от морозов спасла лишь добрая воля России, которая оказала помощь, начав подачу газа. В нынешнем году ситуация повторяется. Вышедший к митингующим мэр Геническа Александр Тулупов пообещал, что проблема будет решена украинскими властями — надо лишь подождать 3–4 года. Такой ответ чиновника митингующих не устроил. Они подписали коллективное обращение к Аксенову с просьбой оказать помощь Геническу, который этой осенью провел уже около недели без тепла и газа. Сейчас украинские власти могут максимально обеспечить поставки газа в Геническ в объеме 65 тысяч кубометров газа. С наступлением холодов понадобится 110 тыс. кубометров в сутки».

Геническ — единственный украинский город, не присоединенный к единой газовой системе Украины, а альтернативных источников тепла, кроме газа и электроэнергии, у жителей нет. Напомним: зимой 2015 года из Крыма, которому украинские националисты устроили товарную и энергетическую блокаду, в качестве гуманитарной помощи поставлялся газ замерзающему Геническу.

Обращение жителей Геническа

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Автор (или псевдоним)
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