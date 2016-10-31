Открытие аудитории имени Е.М. Примакова состоялось в МГУ в преддверии Съезда возглавляемого им Российского общества политологов 29 октября 2016 года, в преддверии Съезда Российского общества политологов (РОП), в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось торжественное открытие аудитории имени академика Е.М. Примакова – Почетного президента РОП, почетного профессора МГУ, наряду с серией мероприятий, прошедших по стране и приуроченных чествованию его памяти.
В мероприятии приняли участие:
- сопредседатели РОП:
Андрей Юрьевич Шутов – декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова;
Владимир Иванович Якунин – заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ;
- коллеги Е.М. Примакова из научного сообщества, включая;
Виктора Антоновича Садовничего – ректора МГУ имени М.В. Ломоносова;
Анатолия Васильевича Торкунова – ректора МГИМО(У) МИД России;
Александра Александровича Дынкина – директора ИМЭМО РАН имени Е.М.Примакова;
- коллеги Е.М. Примакова из высших органов государственной власти, среди которых;
Антон Юрьевич Фёдоров – начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров;
Владимир Николаевич Плигин – экс-председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству ГД ФС РФ (IV – VI созывов);
- члены семьи Е.М. Примакова, в частности;
Примаков Евгений Александрович – автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24», внук Е.М. Примакова.
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