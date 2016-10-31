Украинский депутат-майданщик Пашинский подарил автомобиль за 480.000 долларов своей любовнице

Украинских блогеров заинтересовала новейшая модель Bentley Bentayga (номерные знаки АА8880ХА), которая появилась на улицах Киева, тем более, что рыночная стоимость такого автомобиля превышает отметку в $480 000.

Журналисты выяснили, что шикарный автомобиль принадлежит любовнице майданщика-активиста, депутата Верховной рады и ярого «борца» за светлое будущее Украины в Евросоюзе Сергея Пашинского.

Ранее пан Пашинский был замечен на автомобиле Mercedes GL 450, который стоит около 3,5 миллионов гривен (по нынешнему курсу примерно $135 тысяч). Словом, денег у этого майданного политика куры не клюют.

Правда, в своей электронной декларации сам Пашинский написал, что взял займ в 3,5 миллиона гривен у третьего лица, а его доход за год составил более 147 тысяч гривен (зарплата и компенсационные выплаты, связанные с депутатской деятельностью). Доход его жены составил порядка 552 тысячи гривен (проценты и страховые выплаты).

Согласно е-декларации, депутат и его жена не хранят деньги в банке, при этом у Пашинского имеется наличкой 150 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 4,5 миллиона гривен наличными. У его супруги — 200 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 3 миллиона гривен наличных средств.

Напомним: во время евромайдана Сергей Пашинский стал фигурантом странного эпизода: при его содействии с Майдана была вывезена снайперская винтовка, которая находилась в багажнике машины приближенного к министру внутренних дел Арсену Авакову человека — Юрия Саболты. А это прямо указывает на то, что и Пашинский, и Аваков имеют отношение к расстрелу майдана и неплохо на этом преступлении «подлохматились». Сам Пашинский — депутат со скандальным прошлым, был замечен в рейдерском захвате харьковского «Турбоатома».