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Украинский депутат-майданщик Пашинский подарил автомобиль за 480.000 долларов своей любовнице

опубликовано vinodelov в Пнд, 31/10/2016 - 21:54 Новость: тема тэги гео
Авто бентли

Украинских блогеров заинтересовала новейшая модель Bentley Bentayga (номерные знаки АА8880ХА), которая появилась на улицах Киева, тем более, что рыночная стоимость такого автомобиля превышает отметку в $480 000.

Журналисты выяснили, что шикарный автомобиль принадлежит любовнице майданщика-активиста, депутата Верховной рады и ярого «борца» за светлое будущее Украины в Евросоюзе Сергея Пашинского.

Ранее пан Пашинский был замечен на автомобиле Mercedes GL 450, который стоит около 3,5 миллионов гривен (по нынешнему курсу примерно $135 тысяч). Словом, денег у этого майданного политика куры не клюют.

Правда, в своей электронной декларации сам Пашинский написал, что взял займ в 3,5 миллиона гривен у третьего лица, а его доход за год составил более 147 тысяч гривен (зарплата и компенсационные выплаты, связанные с депутатской деятельностью). Доход его жены составил порядка 552 тысячи гривен (проценты и страховые выплаты).

Согласно е-декларации, депутат и его жена не хранят деньги в банке, при этом у Пашинского имеется наличкой 150 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 4,5 миллиона гривен наличными. У его супруги — 200 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 3 миллиона гривен наличных средств.

Напомним: во время евромайдана Сергей Пашинский стал фигурантом странного эпизода: при его содействии с Майдана была вывезена снайперская винтовка, которая находилась в багажнике машины приближенного к министру внутренних дел Арсену Авакову человека — Юрия Саболты. А это прямо указывает на то, что и Пашинский, и Аваков имеют отношение к расстрелу майдана и неплохо на этом преступлении «подлохматились». Сам Пашинский — депутат со скандальным прошлым, был замечен в рейдерском захвате харьковского «Турбоатома».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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