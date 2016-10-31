Пресс-конференция о финале Республиканской спартакиады госслужащих

Государственные гражданские служащие ЛНР в рамках республиканской спартакиады провели порядка 350 соревнований по шести видам спорта. Об этом сегодня на пресс-конференции в ЛуганскИнформЦентре сообщил заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич.

"Был проведен ряд спортивных состязаний, порядка 700 человек участвовало. Очень много прошло как командных соревнований, так и индивидуальных – порядка 350 соревнований всего состоялось за время прохождения спартакиады", - рассказал он.

Участники спартакиады соревновались в перетягивании каната, настольном теннисе, игре в волейбол, футзал, шахматы и шашки.

Напомним, что зональный этап первой Республиканской спартакиады государственных служащих ЛНР проходил в Луганске, Свердловске, Алчевске и Стаханове. В нем соревновались шесть групп участников.

В Свердловске встретились представители администраций Свердловска, Краснодона, Ровеньков и Антрацита. Команды Алчевска, Красного Луча, Перевальского и Лутугинского районов соревновались в Алчевске. Команды Стаханова, Брянки, Первомайска, Кировска – в Стаханове. Участники из Луганска и Славяносербского района встречались в столице ЛНР. Пятая и шестая группа – команды госорганов и сборные команды госорганов - также играли в Луганске.