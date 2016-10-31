«Все украинские народные депутаты — морально деградирующие личности», — украинский правозащитник

Электронные декларации, поданные депутатами Верховной рады, вызвали шквал возмущения граждан страны майдана в социальных сетях. Украинский правозащитник Эдуард Багиров считает, что 90% населения Украины по сравнению с «народными избранниками» — абсолютно нищие люди. Вот что он пишет: «Как я был наивен, полагая, что в украинской власти может набраться хотя бы пять процентов честных людей, но они все оказались настолько богаты, что примерно 90 процентов украинцев по сравнению с ними — нищета. Большие сомнения в порядочности и честности нардепов. Их доходы не соответствуют их зарплатам, и у НАБУ появится огромный фронт работы»,- подчеркнул правозащитник. Также он считает, что народные избранники — бессовестные люди, переступившие все границы дозволенного. Знаете, что шокирует? Эти люди, имея миллионы, имели наглость выпрашивать компенсацию на оплату жилья! Морально деградирующие личности, они получали дополнительно деньги из народного кошелька. Они недостойны выполнять свои обязанности в Верховной Раде»…

По мнению правозащитника, да и не только его одного, если собрать все «карманные» деньги и обналичить банковские счета депутатов и госчиновников, то Украине не понадобится помощь МВФ. Скорее, наоборот…