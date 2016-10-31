"Левада - центр" решил оценить индекс готовности российских граждан к возможному военному противостоянию со странами запада. Согласно проведенного в двадцатых числах октября опроса начала войны с западом опасаются 10% опрошенных; допускают такую возможность - 38%. Особых опасений не испытывает 31%; не имеют опасений совсем - 11%; затрудняются с ответом 10%.

Таким образом, если верить данным результатам, российское население поляризовано на примерно два равных контингента. 48% так или иначе допускают начало военных действий, 42% в это не верят, остальные не могут точно понять, чего им ждать. В целом «Левада – центр» здесь занимается сбором «социологической» информации, однако, если запад решит действительно пойти на военное столкновение, сначала он постарается максимально дестабилизировать Российскую Федерацию по части внутренней политики, экономики и протестных акций.

Страна – жертва должна быть максимально ослаблена, затем наиболее значимые фигуры должны быть выведены из-под удара. В общем, накануне войны запад должен будет провести комплекс мероприятий. От уличных беспорядков, масштабных террористических актов "под ложным флагом", до техногенных катастроф. Активно могут применяться выходцы из Украины и Средней Азии. Прямое вооруженное воздействие в западной стратегии применяется против максимально ослабленного противника, которого требуется лишь «триумфально» добить.

Играть по западным правилам означает заведомо отдавать ему фору, проигрывая на 1-2 хода. Оптимально, запад ведет «гибридную войну» на изнурение, используя военный шантаж, зависимый экономический уклад своего противника и агентуру влияния. Не понимать этого, как сказали бы в древнем Китае, является "вершиной негуманности". Российская финансово-политическая элита тщетно надеется на возвращение к "старым временам" мягкого "экономического колониализма". Как говорили древние, нельзя два раза войти в одну и туже реку.

Удар наносится по российскому политическому руководству, но это лишь внешняя цель. Внутренняя цель - удар по государство образующему населению. В случае, если план удастся, то что произошло на Украине будет смотреться как вариант щадящий. Всех ограбят до нитки, даже не участвующих в политической жизни. Это коснется абсолютно всех слоев населения.