Издание «The Times» выступило с предположением о том, что «президент РФ Владимир Путин готовится к нападению на Алеппо». Утверждается, что Москва пытается использовать "вакуум власти" в США накануне выборов местного президента. Свои предположения западные аналитики связывают с движением к берегам Сирии группы кораблей, включая единственный российский авианосец.

Террористы, понятное дело, как обычно, названы в статье оппозиционерами. Можно подумать, что Лондон находится в Сирии в качестве простого наблюдателя. Почему роль Алеппо в сирийском конфликте столь важна? Это второй город в Сирии после Дамаска, и он может быть использован для организации так называемого альтернативного "правительства Сирии", которое тут же признают на западе и начнут ему оказывать "всестороннюю помощь". Сирийская армия не первый месяц пытается очистить занятые кварталы этого города, страны запада этому всячески мешают.

Английское издание на всякий случай использовало старую китайскую стратагему №13 "Бей по траве, чтобы спугнуть змею". Западным спецслужбам и политикам сейчас не нравится российская активность в Сирии, они пытаются ее ограничить. Россию дипломатически завлекали в Сирию, чтобы она "схлестнулась" с Турцией напрямую, а она уничтожает террористов «Джебхат-ан Нусры» и ИГИЛ (обе организации запрещены в России).

Российской стороне следует обратить внимание на деятельность Турции. Выполняет ли руководство этой страны свои неформальные соглашения, на основе которых Россия отменила свои санкции? Резкая активизация боевиков в районе Алеппо просто технически не могла обойтись без влияния турецкой разведки. К тому же СМИ отмечают интенсивные телефонные переговоры между представителями администрации США и руководством Турции. Турецкие СМИ перестали вспоминать о невыдаче оппозиционного проповедника Гюлена и отмечают некий консенсус между высокопоставленными турками и американцами по действиям Турции в Ираке и Сирии.