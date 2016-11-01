Основные выгодополучатели

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители США и Великобритании доходят до публичных оскорблений России, устраивая истерики и употребляя такие слова как "варварство" и "военные преступления". В то время как сами предпочитают не обращать внимания на собственные действия. Лавров имел в виду события на территории бывшей Югославии. Тогда авиация НАТО "вполне нормально" наносила удары по гражданским объектам, включая мосты и телевидение.

Никто на западе особо не обращал внимания на тысячи погибших жителей в ходе гражданской войны и четверть миллиона беженцев. Глава МИД РФ квалифицировал военную операцию США и НАТО против Белграда как первое нападение на суверенное государство в Европе после окончания Второй мировой войны. Действительно, правду на западе не любят, особенно после распада Советского Союза. Спецоперация "демократия, свобода и плюрализм" давно закончилась. Проект разрушения "постсоветских режимов" явился прямым следствием этого события.

Были ли у Югославии шансы? После распада СССР - почти нулевые. При том, что Югославия находилась по отношению к СССР в своего рода «оппозиции». Югославия после 1991 года уже была не нужна ни США, ни Европе, которую собирали под себя Германия и Франция. Большое независимое государство на Балканах никого не устраивало.

Следующим проектом США и НАТО был Афганистан. В эту страну было осуществлено вооруженное вторжение по надуманному поводу войны с "Аль-Каидой". Борьба с движением "Талибан", который спустя 15 лет контролирует около 40% территории Афганистана, выглядит как прикрытие для чего-то большего. Далее была интервенция в Ирак (также по надуманному предлогу), в результате которой, американская армия выполнила свою миссию, свергнув того, кого посчитало здесь лишним американское руководство. В результате появилось движение ИГИЛ (организация запрещена в России).

Далее последовала Ливия, глава этой страны (как и в Ираке) был убит, а его страна ограблена. Сейчас "миротворцы - демократы" работают Сирии и Ираке (повторно). Чем же Сирия отличается от Югославии? У Сирии есть сосед Иран, а ВКС РФ наносят удары по "карманным повстанцам", которые имеют различные источники финансирования. Это руководство США и Великобритании критически раздражает. Западные страны как обычно используют терроризм в своих политических целях. Это очевидно всем, кроме западных обывателей.

"Карманные террористические армии" выступают в качестве наемных легионов тех, кто в такую политику вкладывает средства. Это называют на западе "умеренной патриотической оппозицией". Как только террористы начинают проигрывать, администрация США и партнеры повышают голос в защиту гуманизма. Однако, обстрелы боевиков с человеческими жертвами, террористические акты против гражданского населения западных политиков и администраторов не слишком трогают. Это говорит о том, что влиятельные люди западных стран перестали считаться с чем-либо, что не укладывается в их понимание собственной (работающей) концепции мирового устройства. Обычно, разговаривают о правилах лишь тогда, когда чего-нибудь побаиваются. Если же опасений нет, «вестерн» будет автоматически продолжен.