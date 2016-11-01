О московской театральной жизни

Пока на Ближнем Востоке идет война, а в Донбассе - хронические военные провокации, некоторые деятели культуры и искусства Москвы тоже пытаются привлечь внимание к своим проблемам. Народный артист России Константин Райкин недавно выступил на съезде Союза театральных деятелей. Весь последующий сюжет можно описать вполне нейтрально.

Пролог. Народный артист и театральный деятель выступает перед коллегами и предлагает им сплотиться. Основным мотивом выступления звучит "цеховая солидарность". Актер заявляет о тревоге, поскольку, по его мнению, происходят "наезды на искусство" и на театр в частности. Характеристика: группки "оскорбленных людей", которые, по сути, являются "беззаконными, экстремистскими, наглыми и агрессивными", закрывают спектакли и выставки. Власти к ним нейтральны. Начальник из министерства культуры разговаривает как в "сталинские времена". Его вообще нужно переводить на русский.

У власти слишком много соблазнов и искушений, поэтому задача искусства держать перед ней зеркало, чтобы показать ошибки и недочеты. Однако, театральные деятели не делают этого, а просто ябедничают друг на друга. Почему вообще запретили "Иисус Христос - суперзвезда"(?). Разве это оскорбит кого-то? Когда мочой обливают фотографии - это что, борьба за нравственность? В финале театральный деятель призывает коллег "в очень трудные времена объединиться и внятно дать отпор". (Кому? Властям или людям, которые обливают мочой фотографии? - Ред.).

Сцена первая. Поскольку деятельность театра крайне важна для государства, слово берет представитель президента в ранге пресс-секретаря. Он обращает внимание, что не следует путать государственный заказ с цензурой. Цензура (разумеется) недопустима, однако следовало бы отличать те произведения или постановки, которые делаются за государственные деньги. Если государство дает деньги, оно вправе обозначать ту или иную тему. Это не цензура, а государственный заказ.

Сцена вторая. Известный байкер оценивает ситуацию так, что театральный деятель предъявил претензии к руководству страны. Он уверен, что "дьявол, всегда соблазняет свободой", однако не следовало бы превращать его страну в "сточную канаву, по которой текут нечистоты". У байкера нет претензий к творчеству театрального деятеля, но есть претензии к его позиции.

Сцена третья. Тот же пресс-секретарь президента не смог остаться равнодушным к заявлению байкера. Он надеется, что байкер извинится перед народным артистом. Представитель президента считает, что "этого мотоциклиста бес попутал" и он должен извиниться.

Сцена четвертая. Байкер заявляет, что пресс-секретарь президента требует от него невозможного. Он предлагает влиятельному чиновнику внимательно прочитать то, что он сказал. Кроме того, он предлагает не раздувать скандал. Свою личную позицию он оставляет при себе.

Сцена пятая. Первый зам министра культуры заявляет, что лично не знаком с театральным деятелем и ему не интересна тематика спектаклей его театра. Он театр не курирует по роду своих должностей обязанностей. Цензуры быть не может, однако, есть понятие госзаказа. У данного московского театра нет оснований для жалоб на недостаточное государственное финансирование. В этот кризисный год государством было выделено театру 200 млн. рублей, однако этих денег не хватило, поэтому добавили еще 40 млн. рублей. Театр плохо посещают? Но это выбор зрителей.

Эпилог. В московском театре подтверждают договоренности с Министерством культуры о финансировании театра. Министр культуры встретился с директором театра, в то время как именитый мастер был на гастролях. Стороны выражают сожаление "неверным развитием ситуации" и договариваются о дальнейшем "взаимоуважительном сотрудничестве". Министр культуры по телефону приносит извинения народному артисту, "за оскорбительный тон и выражения" своего зама.

В этой небольшой "пьесе" (где совпадения случайны) думающий читатель найдет для себя много поучительного. Кто тут "наезжал" и кто оправдывался. Сюжет для Салтыкова - Щедрина или Ильфа и Петрова? Мораль сей басни: не следует переоценивать возможности. Все имеют право высказывать свою позицию, но как скоро уволят заместителя министра?

Р.S. Еще один народный артист России Евгений Миронов выступил в поддержку позиции художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина. Он заявил, что полностью согласен с коллегой и разделяет его тревогу. Ранее с аналогичным по смыслу заявлением выступил телеведущий Владимир Познер. Таким образом, в Москве формируется "театральная оппозиция" ретроградам в правительстве и обществе, получающая заказы за счет российского бюджета. Сюжет действительно не плох. И главное, как здорово, как элегантно сыграно.