Брифинг представителя Минэкономразвития ЛНР

Министерство экономического развития ЛНР получило ряд предложений об участии республиканских производителей продтоваров в выставках, которые в 2016-2017 году пройдут в Российской Федерации. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнфомЦентре сообщил начальник отдела координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и государственных целевых программ Министерства Станислав Дупленко.

"Мы получили уже приглашение от города Ставрополь об участии в аналогичной выставке как в Ростове-на-Дону ("Ростов гостеприимный") продовольственных товаров, которая должна состояться в конце ноября. Сейчас мы прорабатываем техническую возможность участия в данном мероприятии", - отметил он.

"Также мы договорились с представителями "ВертолЭкспо" в Ростове-на-Дону об участии наших производителей в выставочных мероприятиях, которые будет проводить данная организация в 2017 году", - добавил Дупленко.

"Кроме того, мы достигли договоренности тоже на 2017 год с таким выставочным комплексом, как "Национал Экспо Групп". Он базируется в Краснодаре, но проводит всероссийские ярмарки, выставки, фестивали по всей России", - сообщил он и добавил, что сейчас по этому вопросу ведутся переговоры.

"Но они изъявили желание и интерес приглашать нас, приглашать наших производителей на подобные мероприятия. Для нас это уже признание, для нас это рост имиджа Республики", - подчеркнул представитель Министерства.

Напомним, что предприятия пищевой промышленности Республики принимали участие в продовольственной выставке "Ростов гостеприимный", которая проходила в Ростове-на-Дону с 19 по 21 октября. На выставке было представлено более 50 товаропроизводителей Российской Федерации и Беларуси.