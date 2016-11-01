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В Верховной Раде пытаются запретить русскоязычную прессу

опубликовано Nvb2003 в Втр, 01/11/2016 - 12:40 Новость: тема тэги гео
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Вчера в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект об изменении языка СМИ, согласно которому три четверти эфира украинских радиостанций и телеканалов будут обязаны вещать на украинском языке. Кроме того, проектом закона запрещается выпуск печатной продукции на языках соседних стран.
Согласно тексту документа, депутаты хотят закрепить квоту, по которой 75 процентов программ в дневных и вечерних эфирах должны вести на украинском языке. Кроме того, из новой редакции исключили пункт о разрешение выбирать язык вещания на свое усмотрение, а также отменили норму о транслировании фильмов и телепередач с субтитрами.
Напомним, ранее Рада ввела похожие квоты и для отечественной музыки в эфире радиостанций.
По мнению украинских политологов, данный закон противоречит европейской хартии, так как вводит дополнительную дискриминацию и является попыткой изолировать украинское медиапространство.
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корреспондент "Анна-ньюз"