Донецкое «перемирие» в ночь на 1ноября

По сообщениям источника в силовых ведомствах ДНР, украинские каратели накануне вечером и этой ночью выпустили 268 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Ясиноватой и южным селам Республики.

«С 19:00 до 02:00 украинская сторона обстреливала территорию промзоны под Ясиноватой и окрестности Донецкого аэропорта, поселки Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, села Спартак к северу от столицы, Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге ДНР, — сказал собеседник — По этим районам ВСУ выпустили 268 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».

Наряду с тяжелым вооружением и минометами украинская армия использовала также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

В поселке Александровка Петровского района в результате обстрелов опять пострадала мирная жительница и повреждены три домостроения. Об этом сообщил глава поселка Константин Чалый.

«Сегодня ВСУ всю ночь стреляли из тяжелого вооружения по поселку Александровка, пострадала женщина, которая в момент обстрела находилась в доме. Ее оглушило, но от медицинской помощи она отказалась», — сказал собеседник агентства.

По информации Чалого, обстрелами были повреждены три дома по улицам Ленина и Школьной. Разрушения получили кровля, окна и, частично, стены.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.