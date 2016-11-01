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Украинские нардепы отменили повышение своих зарплат

опубликовано Nvb2003 в Втр, 01/11/2016 - 12:59 Новость: тема тэги гео
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После обнародования результатов декларирования доходов и имущества украинских народных избранников, которые так возмутили жителей незалежной, депутаты, в попытке хоть немного реабилитировать себя в глазах электората, решили отменить повышение с сегодняшнего дня своих заработных плат, а также внести поправку, отменяющую принятое ранее постановление о повышении в 2,5 раза должностных окладов президента, премьер-министра и министров.
Правда, спикер Рады Андрей Парубий отказался ставить на голосование такую поправку на сегодняшнем заседании, предложив депутатам зарегистрировать соответствующий проект постановления.
Напомним, что после объявления амнистии за ранее украденные блага, украинские депутаты задекларировали 12,3 миллиарда гривен, причем почти 7,5 миллиардов из них находятся у них на руках. Естественно все понимают, что заявленные средства являются лишь малой частью от реальных богатств народных избранников.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"