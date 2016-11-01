Угроза Украины гражданскому самолету подтверждена расшифровкой диалога диспетчера с пилотом

В газете администрации президента Белоруссии «Беларусь Сегодня» опубликована расшифровка диалога между диспетчером и пилотом. Данные о том, что диспетчер угрожал поднять в воздух истребители подтвердились.

«Диспетчер: Белавиа-840, поступило указание, вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета «Жуляны». За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват. Пилот: А что случилось такое? Диспетчер: В эфир не могу передать. По прибытии все узнаете», — говорится в расшифровке.

В соответствии с записью, экипажу сообщили, что указание о возвращении на аэродром «Жуляны» поступила от военного руководства.

Ранее официальный Киев отрицал факт угрозы перехвата белорусского самолёта боевой авиацией.

Напомним: 21 октября украинские власти вернули в Киев белорусский самолет под угрозой поднять истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли пассажира-гражданина Армении, руководителя общественной организации «Гражданский союз» Армена Мартиросяна.

Белоруссия заявила протест и вручила ноту Украине в связи с принудительным возвращением в Киев белорусского самолета.