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Главная Директор Национальной телекомпании Украины решил покинуть свой пост из-за проблем с бюджетом Евровидения-2017 опубликовано Nvb2003 в Втр, 01/11/2016 - 13:11 Новость: тема тэги гео Не желая нести ответственность за последствия срыва песенного конкурса Евровидение-2017, который должен проводиться в Украине в будущем году, генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания заявил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. В качестве причин принятого решения он указал проблемы с бюджетом песенного конкурса Евровидение-2017, а также сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения.

"Это все - о бюджете Евровидения, который существующие законы и кодексы (Налоговый и Бюджетный) не позволяют использовать. Только это не вся проблема с бюджетом. Власть (руками Минфина) учла бюджет Евровидения в бюджет НТКУ на 2017 год. То есть, от 1,2 млрд. грн., предусмотренных законом для развития Общественного вещателя в 2017 году, государство отбирает 450 млн. грн. расходов на Евровидение, 250 млн. грн отбирает в виде платы за трансляцию, 149 млн. грн отбирает расходами, и 46 млн. грн коммунальными платежами забирает город. Еще 112 млн. грн априори идут на международную деятельность (Олимпиады, чемпионаты мира и т.д.). В остатке - 193 млн. грн", - написал Аласания.

При этом он подчеркнул, что "этот поступок не является шантажом власти, он является предположением, что в переходный период компанию должен возглавить человек более компромиссный, гибкий, способный договариваться и справляться с противоположным интересами и интересантами. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее