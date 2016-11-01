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Главная Компромисс по газопроводу OPAL является политическим поражением Украины опубликовано Nvb2003 в Втр, 01/11/2016 - 13:28 Новость: тема тэги гео Решение Еврокомиссии о расширении доступа компании «Газпром» к газопроводу Opal негативно отразится на Украине. Об этом пишет Deutsche Welle.

«Для Украины компромисс по газопроводу OPAL ― плохая новость. С одной стороны, из-за его практических, финансовых последствий. «Газпром» сможет теперь пускать через «Северный поток» и OPAL часть тех объемов, которые пока идут через украинскую территорию, и Киев недополучит десятки или даже сотни миллионов долларов транзитной выручки в год», ― пишет издание.

Также в Deutsche Welle отмечают, что достигнутый компромисс является еще и политическим поражением Киева. «Там вынуждены принять к сведению, что ЕС в данном случае поставил договоренности с «Газпромом» выше солидарности с устремленной в Европу Украиной. Более того, нынешняя уступка «Северному потоку» наверняка вдохновит Москву на дальнейшее форсирование проекта «Северный поток-2», призванного в 2019 году полностью заменить украинский транзит», ― говорится в статье.

Издание отмечает, что в Брюсселе и других европейских столицах явно разочарованы тем, что «украинские демократические и экономические реформы идут совсем не так быстро и успешно, как ожидалось». :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее