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Компромисс по газопроводу OPAL является политическим поражением Украины

опубликовано Nvb2003 в Втр, 01/11/2016 - 13:28 Новость: тема тэги гео
opal_gaz
Решение Еврокомиссии о расширении доступа компании «Газпром» к газопроводу Opal негативно отразится на Украине. Об этом пишет Deutsche Welle.
«Для Украины компромисс по газопроводу OPAL ― плохая новость. С одной стороны, из-за его практических, финансовых последствий. «Газпром» сможет теперь пускать через «Северный поток» и OPAL часть тех объемов, которые пока идут через украинскую территорию, и Киев недополучит десятки или даже сотни миллионов долларов транзитной выручки в год», ― пишет издание.
Также в Deutsche Welle отмечают, что достигнутый компромисс является еще и политическим поражением Киева. «Там вынуждены принять к сведению, что ЕС в данном случае поставил договоренности с «Газпромом» выше солидарности с устремленной в Европу Украиной. Более того, нынешняя уступка «Северному потоку» наверняка вдохновит Москву на дальнейшее форсирование проекта «Северный поток-2», призванного в 2019 году полностью заменить украинский транзит», ― говорится в статье.
Издание отмечает, что в Брюсселе и других европейских столицах явно разочарованы тем, что «украинские демократические и экономические реформы идут совсем не так быстро и успешно, как ожидалось».
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корреспондент "Анна-ньюз"