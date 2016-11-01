«Мочить» террористов в сортирах по-прежнему актуально

Российский востоковед и экономист, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в ответ на вопрос ведущего российской программы «Открытая студия» Василия Колташова, почему российская сторона готова рассматривать возможности участия в операциях против боевиков на территории Ирака и Ливии, ответил:

- Террористов нужно уничтожать где угодно. Американцы зачем в Пакистан полезли за Усама бен Ладеном? Ну, дали бы тогда старику дожить. Нет, всё-таки достали. Не надо ждать пока рак пустит метастазы. Мне совершенно не хочется экономить деньги на тех, кого можно перебить на дальних подступах.

Эти слова Сатановского, во-первых, напоминают слова российского президента о том, что террористов надо «мочить» даже в сортирах, а во-вторых, любителям кровавых авантюр в Киеве надо бы зазубрить эти слова наизусть. Ведь если что – они тоже на очереди.