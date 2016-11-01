Украинцы молят Поклонскую о помощи

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская – ныне депутат Госдумы Российской Федерации, рассказала о том, что ей приходят письма с просьбами о помощи от простых украинцев:

«Я получаю как депутат письма от украинцев. Они просят направлять ответы им не по адресу проживания, а на их электронные почтовые ящики. Суть большинство просьб сводится к тому, чтобы избавить их от руководства, которое находится сейчас у власти на Украине».

Хотя Киев не считает Поклонскую легитимным депутатом, её саму этот факт нисколько не волнует: «Главное, что меня признаёт украинский народ». По её мнению, хунта в этих своих нападках исходит из собственного незаконного статуса захватчиков власти путём вооружённого переворота.