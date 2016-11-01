Главная

Украинцы молят Поклонскую о помощи

опубликовано alex1943 в Втр, 01/11/2016 - 14:29 Новость: тема тэги гео
poklonskaja
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская – ныне депутат Госдумы Российской Федерации, рассказала о том, что ей приходят письма с просьбами о помощи от простых украинцев:

«Я получаю как депутат письма от украинцев. Они просят направлять ответы им не по адресу проживания, а на их электронные почтовые ящики. Суть большинство просьб сводится к тому, чтобы избавить их от руководства, которое находится сейчас у власти на Украине».

Хотя Киев не считает Поклонскую легитимным депутатом, её саму этот факт нисколько не волнует: «Главное, что меня признаёт украинский народ». По её мнению, хунта в этих своих нападках исходит из собственного незаконного статуса захватчиков власти путём вооружённого переворота.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет