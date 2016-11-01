Будет ли Украина всего через пять лет?

Отвечая на этот вопрос, политический эксперт Андрей Головачёв охарактеризовал Украину как феодально-сословное государство, где нет гражданского общества, демократических институтов (по крайней мере, действующих) и назвал её страной тотальной коррупции. Можно, например, в несколько раз увеличить бюджетные ассигнования на здравоохранение, но ничего в нём не изменится - всё разворуют. И так во всех сферах.

Одной из главных причин такой ситуации является гражданская пассивность и нежелание большинства украинского народа контролировать чиновничество и правительство, которые только из-за разрыва экономических отношений с Россией потеряли около 15 миллиардов долларов. И это только из-за сокращения экспорта. В перспективе же сумма потерь возрастёт до 110-130 миллиардов долларов.

Вместо того чтобы принимать срочные меры для спасения экономики украинское государство предпочитает всё глубже залазить в карманы своих подданных, вводя новые налоги на собственность, увеличивая тарифы, акцизы, ликвидируя бесплатные услуги.

Украинцам надо задуматься: либо они превратятся в граждан, отстаивающих свои права, либо максимум через пять лет они потеряют своё государство.