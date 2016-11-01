Главная

Будет ли Украина всего через пять лет?

опубликовано alex1943 в Втр, 01/11/2016 - 14:32 Новость: тема тэги гео
404
Отвечая на этот вопрос, политический эксперт Андрей Головачёв охарактеризовал Украину как феодально-сословное государство, где нет гражданского общества, демократических институтов (по крайней мере, действующих) и назвал её страной тотальной коррупции. Можно, например, в несколько раз увеличить бюджетные ассигнования на здравоохранение, но ничего в нём не изменится - всё разворуют. И так во всех сферах.

Одной из главных причин такой ситуации является гражданская пассивность и нежелание большинства украинского народа контролировать чиновничество и правительство, которые только из-за разрыва экономических отношений с Россией потеряли около 15 миллиардов долларов. И это только из-за сокращения экспорта. В перспективе же сумма потерь возрастёт до 110-130 миллиардов долларов.

Вместо того чтобы принимать срочные меры для спасения экономики украинское государство предпочитает всё глубже залазить в карманы своих подданных, вводя новые налоги на собственность, увеличивая тарифы, акцизы, ликвидируя бесплатные услуги.

Украинцам надо задуматься: либо они превратятся в граждан, отстаивающих свои права, либо максимум через пять лет они потеряют своё государство.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет