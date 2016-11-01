Глава ФБР вступился за Россию

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми выступал против того, чтобы обвинять Россию в причастности к хакерским атакам в стране с целью вмешательства в выборы США. По его мнению, такой поступок мог повлиять на ход голосования.

В совместном заявлении Министерства национальной безопасности и Национальной разведки США, подписанном 7 октября, ведомства обвинили российских программистов во взломе избирательных серверов. Их "уличили" в воровстве и раскрытии информации.

Бывший сотрудник спецслужбы отметил, что директор ФБР Джеймс Коми был против прямого указания на причастность Москвы к кибератаке и предлагал следующую формулировку: "Иностранные силы пытались подорвать выборы". Он полагал, что такая информация не должна исходить от его ведомства.

В последнее время деятельность Коми вызывает шквал критики от сторонников Демократической партии. Глава ФБР открыл новое дело в отношении кандидата на пост президента Хиллари Клинтон из-за ее служебной переписки за 11 дней до заключительного этапа выборов.

Ранее лидер Демократической партии в сенате США Гарри Рид заявил о наличии у ФБР доказательств связи республиканца Дональда Трампа с российскими властями. Он потребовал от Коми раскрыть информацию.

Напомним, ФБР расследует возможную утечку служебной информации через личную электронную почту Хиллари Клинтон.